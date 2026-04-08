Frana A14 scatta il divieto di transito per i mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto verso la Puglia

Da foggiatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 00:00 circa di oggi, sulla A14 Bologna-Taranto, tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari, è stato disposto il divieto di transito per i mezzi pesanti di oltre 7,5 tonnellate. La misura è stata adottata in via precauzionale in accordo con le autorità competenti a causa di una frana che interessa il tratto tra i due punti. La limitazione riguarda i veicoli diretti verso la Puglia.

Alle 00:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari, in accordo con le autorità competenti, è stato disposto in via precauzionale il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Frana di Petacciato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Terni, divieto di fermata per i veicoli e transito per i mezzi pesanti: “Migliorare fluidità e sicurezza della circolazione”Una ordinanza municipale è stata adottata per via dell’Industria, dal dirigente governo del territorio Federico Nannurelli.

Frana a Petacciato tra Vasto e Termoli, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria in Molise: il videoIl 7 aprile una frana storica si è riattivata a Petacciato, nel Basso Molise, causando disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

Temi più discussi: Frana A14, scatta il divieto di transito per i mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto verso la Puglia; Frana a Petacciato, è caos: famiglie evacuate, traffico in tilt sulla A14 e collegamenti nord-sud a rischio; Mille fermi per frana Petacciato: il gigante di fango; Autostrada chiusa per frana tra Vasto sud e Termoli, traffico bloccato e 1 chilometro di coda.

frana a14 frana a14 scatta ilFrana di Petacciato, chiusa l’A14: Mesi per ripristinare la viabilità in Molise. Treni fermi, chiuse le scuole a CampobassoCode fino a 13 km sull’autostrada Adriatica, distribuite bottiglie d’acqua. Ciciliano: Valutiamo il passaggio dei camion via mare. Interrotta anche la ferrovia: sospesa l’Alta velocità, passeggeri f ... quotidiano.net

frana a14 frana a14 scatta ilSi risveglia storica frana in Molise, Ciciliano: chiuse A14 e linea ferroviariaLa situazione è molto complessa e porterà via qualche settimana se non addirittura qualche mese. Lo ha detto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, dopo la riunione del Comitato ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.