Alle 00:00 circa di oggi, sulla A14 Bologna-Taranto, tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari, è stato disposto il divieto di transito per i mezzi pesanti di oltre 7,5 tonnellate. La misura è stata adottata in via precauzionale in accordo con le autorità competenti a causa di una frana che interessa il tratto tra i due punti. La limitazione riguarda i veicoli diretti verso la Puglia.

Alle 00:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari, in accordo con le autorità competenti, è stato disposto in via precauzionale il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Frana di Petacciato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Terni, divieto di fermata per i veicoli e transito per i mezzi pesanti: “Migliorare fluidità e sicurezza della circolazione”Una ordinanza municipale è stata adottata per via dell’Industria, dal dirigente governo del territorio Federico Nannurelli.

Frana a Petacciato tra Vasto e Termoli, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria in Molise: il videoIl 7 aprile una frana storica si è riattivata a Petacciato, nel Basso Molise, causando disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

Temi più discussi: Frana A14, scatta il divieto di transito per i mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto verso la Puglia; Frana a Petacciato, è caos: famiglie evacuate, traffico in tilt sulla A14 e collegamenti nord-sud a rischio; Mille fermi per frana Petacciato: il gigante di fango; Autostrada chiusa per frana tra Vasto sud e Termoli, traffico bloccato e 1 chilometro di coda.

Frana di Petacciato, chiusa l’A14: Mesi per ripristinare la viabilità in Molise. Treni fermi, chiuse le scuole a CampobassoCode fino a 13 km sull’autostrada Adriatica, distribuite bottiglie d’acqua. Ciciliano: Valutiamo il passaggio dei camion via mare. Interrotta anche la ferrovia: sospesa l’Alta velocità, passeggeri f ... quotidiano.net

Si risveglia storica frana in Molise, Ciciliano: chiuse A14 e linea ferroviariaLa situazione è molto complessa e porterà via qualche settimana se non addirittura qualche mese. Lo ha detto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, dopo la riunione del Comitato ... msn.com

La frana in Molise ha provocato l'interruzione dell'autostrada A14, da Montenero di Bisaccia a Termoli in entrambe le direzioni e lo stop alla circolazione sulla linea ferroviaria "Adriatica", tra Vasto e Termoli. Enormi i disagi per i viaggiatori @TgrRai x.com

La frana in Molise ha provocato l'interruzione dell'autostrada A14, da Montenero di Bisaccia a Termoli in entrambe le direzioni, e lo stop alla circolazione sulla linea ferroviaria "Adriatica", tra Vasto e Termoli. Enormi i disagi per i viaggiatori - facebook.com facebook