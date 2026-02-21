Chiude per due giorni il Ponte della Libertà | scatta il divieto di transito modifiche per la linea 14 urbana di Tua

Il ponte della Libertà chiude per due giorni, dal 23 al 24 febbraio, a causa di lavori sul manto stradale. La chiusura si rende necessaria per permettere il rifacimento della superficie, che richiede l’interruzione totale del traffico in entrambe le direzioni. Durante questo periodo, la linea 14 urbana di Tua subirà modifiche alle fermate e agli orari. La scelta di chiudere il ponte mira a garantire la sicurezza di tutti i mezzi e dei cittadini.

Proprio in virtù di questa ordinanza nei due giorni di lavori, comunica Tua, subirà un cambio di itinerario la linea urbana 14. Questi i percorsi previsti per chi parte da Fontanelle e va verso il terminal bus e chi deve prendere l'autobus per seguire il percorso inverso:

