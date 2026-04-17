Selvaggia Lucarelli ha commentato l'intervista di Vespa a Olindo Romano, facendo riferimento al cosiddetto

Selvaggia Lucarelli ha commentato l’intervista di Bruno Vespa a Olindo Romano, condannato in via definitiva assieme alla moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba, parlando di “format Garlasco”. Lucarelli ha scritto: “Si va dagli assassini condannati in via definitiva a chiedere a loro se sono delle brave persone o no”. L'intervista di Bruno Vespa a Olindo Romano Il commento di Selvaggia Lucarelli all'intervista di Vespa a Olindo La strage di Erba del 2006 e le sentenze L’intervista di Bruno Vespa a Olindo Romano Olindo Romano, condannato in via definitiva con la moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba avvenuta nel dicembre 2006, è stato intervistato da Bruno Vespa per la trasmissione Cinque Minuti trasmessa su Rai1 nella serata di giovedì 16 aprile.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vespa intervista a Olindo, Lucarelli parla di "format Garlasco, si chiede ad assassini se sono brave persone"

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