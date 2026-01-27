La terza puntata di ‘Zelig’ celebra il trentennale, con protagoniste Katia Follesa e Valeria Graci. Le attrici si sono riviste nei loro ruoli passati, tra ricordi e comicità leggera. La puntata ha offerto momenti di divertimento senza eccessi, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. È stata un’occasione per riscoprire il talento delle protagoniste e il valore del programma nel panorama televisivo italiano.

La terza puntata che omaggia il trentennale di ‘Zelig' ha per protagoniste assolute Katia Follesa e Valeria Graci, riunite per tornare nei body delle loro Miss Italia e nei quattro stracci buzziconi di Katiana e Valeriana, corteggiatrici del tronista Claudiano. Incredibile quanto riescano a essere forse ancora più divertenti di allora, meriterebbero una prima serata, anzi, un intero palinsesto! Fuori fuoco, invece, Teresa Mannino che sembra quasi perennemente scocciata. Inqualificabile il solito Andrea Pucci con un monologo sulle difficoltà che ha ad accoppiarsi con la moglie. E che, contando pure la dovizia di paritcolari horror, potevano benissimo restare private.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Zelig Pagelle

Nella terza puntata di Zelig 30, condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada su Canale 5, si esibiscono Teresa Mannino, Katia e Valeria, e Rocco Tanica presenta alcuni mini-musical di circa tre minuti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Zelig Pagelle

Argomenti discussi: Zelig, le pagelle: Pucci ha paura di scopare (5), Katia e Valeria brave! Brave! Brave! (9), Mannino scocciata (6-).

Zelig 30, le pagelle della seconda puntata: Geppi Cucciari, il duetto con Elio e le Storie Tese (9), Vanessa Incontrada flop (5)Geppi Cucciari è insuperabile con Elio e le Storie Tese, Vanessa Incontrada e il trucco che non funziona: le pagelle della seconda puntata di Zelig 30 ... dilei.it

Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0)La gratitudine di Geppi Cucciari (e la sua versione di ‘Caro, Ti Amo’ con Elio): voto 10 ... today.it

#Buongiorno, mie #pagelle #Zelig su @today.it: allora la prima puntata é stata una trappola e io ci sono caduta con tutte le ciavatte: alla seconda, già non fa ridere più niente a parte le guest star, eccezionali eccellenze nonché rarità del calibro di #GeppiCucci - facebook.com facebook