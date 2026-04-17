Il presidente del Consiglio si è incontrato con i rappresentanti del movimento dei Volenterosi per discutere di misure volte a garantire la navigazione nello Stretto di Hormuz. Durante l'incontro, si è parlato di un piano di sminamento che potrebbe essere attuato nel caso in cui si raggiunga un accordo di tregua tra le parti coinvolte nella regione. La questione riguarda principalmente la sicurezza delle rotte marittime e la possibilità di evitare operazioni di interdizione.

La coalizione dei Volenterosi affronta il problema della chiusura dello Stretto di Hormuz. E l’Italia dialoga con Francia, Regno Unito e Germania per trovare una soluzione. Venerdì 17 aprile il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer lavoreranno a Parigi con una “trentina di partecipanti” alla definizione di una missione per la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, una volta che il fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati uniti sarà consolidato. Alla conferenza prenderanno parte in presenza, oltre a Macron e Starmer, anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Meloni al vertice dei Volenterosi per garantire la navigazione nello Stretto di Hormuz

Notizie correlate

Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone si dichiarano pronti a garantire la navigazione commerciale nello Stretto di HormuzSei Paesi – Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone – hanno dichiarato oggi la loro disponibilità a contribuire a un piano...

Hormuz: Meloni alla conferenza di Parigi per la navigazione nello StrettoROMA – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani, venerdì 17 aprile, alle ore 14 parteciperà alla Conferenza sulla navigazione marittima...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Meloni oggi a Parigi, Europa discute piano per Stretto di Hormuz; Meloni partecipa al vertice dei Volenterosi a Parigi per garantire la navigazione nello Stretto di Hormuz; Guerra Iran-Usa, oggi a Parigi il vertice dei Volenterosi di Hormuz; Stretto di Hormuz, oggi Meloni a Parigi: vertice con Macron, Starmer e Merz.

Stretto di Hormuz, oggi Meloni a Parigi: vertice con Macron, Starmer e MerzLa premier italiana oggi al tavolo con Macron, Starmer e Merz per discutere una possibile missione europea di sminamento ... ilfattoquotidiano.it

A Parigi. Vertice con Meloni, Macron, Starmer e Merz su HormuzGiorgia Meloni vola a Parigi e partecipa alla conferenza sul blocco a Hormuz, organizzata da Emmanuel Macron, con Keir Starmer e Friedrich Merz. Al centro, c'è una possibile spedizione europea nello S ... huffingtonpost.it

Cina: a veto a bozza risoluzione Stretto di Hormuz ha evitato escalation Il 16 aprile, in un suo intervento nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Fu Cong, rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, ha affermato che il veto della Cina facebook

Meloni domani a Parigi per il vertice sullo Stretto di Hormuz x.com