Vertenza Leonardo Ciura | confronto in Regione e nuovo incontro a Monteiasi

Il sindaco di Monteiasi ha partecipato a una riunione presso la Presidenza della Regione Puglia, convocata dal SEPAC, riguardante la vertenza Leonardo. La discussione si è concentrata sulla situazione dei lavoratori dello stabilimento di Grottaglie, coinvolti nel problema. Inoltre, è previsto un nuovo incontro a Monteiasi per affrontare la questione. La riunione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e sindacali.

Tarantini Time Quotidiano Il sindaco di Monteiasi Cosimo Ciura ha preso parte alla riunione convocata presso la Presidenza della Regione Puglia dal SEPAC, dedicata alla vertenza Leonardo, che coinvolge direttamente i lavoratori dello stabilimento di Grottaglie. Un momento di confronto istituzionale che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del settore, con l’obiettivo di affrontare una questione considerata strategica per il territorio e per l’occupazione. “Presente oggi presso la Presidenza della Regione Puglia per la riunione convocata dal SEPAC dedicato alla vertenza Leonardo, un tema che riguarda da vicino i lavoratori dello stabilimento Leonardo di Grottaglie.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Vertenza Leonardo, Ciura: confronto in Regione e nuovo incontro a Monteiasi Notizie correlate Montemesola e Monteiasi, scuola e istituzioni fanno rete: presentato il nuovo piano formativo del “Leonardo da Vinci”Tarantini Time QuotidianoUn confronto operativo, concreto e orientato al futuro degli studenti. Nubi sullo stabilimento Leonardo di Foggia, Regione chiamata ad aprire un confronto con il nuovo Cda“La governance, così come le lavoratrici e i lavoratori, devono rimanere all’interno della One Company Leonardo.