Montemesola e Monteiasi scuola e istituzioni fanno rete | presentato il nuovo piano formativo del Leonardo da Vinci

Mercoledì a Monteiasi si sono incontrate scuole e amministrazioni per parlare del nuovo piano formativo del “Leonardo da Vinci”. Durante la riunione, hanno condiviso obiettivi e progetti per i prossimi anni, con un occhio di riguardo all’anno scolastico 2025-2026. Presenti rappresentanti di Montemesola e Monteiasi per mettere in piedi una rete che coinvolga tutta la comunità.

Tarantini Time Quotidiano Un confronto operativo, concreto e orientato al futuro degli studenti. La conferenza di servizi ospitata mercoledì 4 febbraio nella sede dell'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" di Monteiasi ha riunito amministrazioni comunali e scuola per condividere obiettivi, progetti e priorità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025-2028, con particolare riferimento all'annualità 2025-2026. L'iniziativa si inserisce nel quadro degli strumenti previsti dalla normativa sulla semplificazione dell'azione amministrativa e rappresenta la prosecuzione di un dialogo istituzionale già avviato nei mesi scorsi.

