Nubi sullo stabilimento Leonardo di Foggia Regione chiamata ad aprire un confronto con il nuovo Cda

Le tensioni si fanno sentire nello stabilimento Leonardo di Foggia, con la Regione che ha annunciato l’intenzione di avviare un confronto con il nuovo consiglio di amministrazione. La questione riguarda la gestione aziendale e il mantenimento della struttura all’interno del gruppo Leonardo, coinvolgendo anche le lavoratrici e i lavoratori che operano nello stabilimento. La situazione si sta sviluppando in vista di un eventuale dialogo tra le parti interessate.