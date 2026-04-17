Vertenza alla Karol chiesta una conferenza di servizi con i sindacati all' assessorato regionale della Salute

Una vertenza riguarda la gestione della clinica Karol Spa, con richiesta di una conferenza di servizi che coinvolga i sindacati e l’assessorato regionale della Salute. La società ha subito ripercussioni a fine febbraio a causa di vicende giudiziarie che hanno coinvolto il precedente presidente, anche come amministratore delegato di una controllata calabrese, per accuse che la società considera infondate. La questione interessa quindi sia la continuità operativa che i rapporti con le rappresentanze sindacali.

“Come è noto, la Karol Spa a fine febbraio scorso ha subito un contraccolpo dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il precedente presidente quale amministratore delegato della società controllata calabrese Karol Betania Strutture Sanitarie, per accuse che si ritengono del tutto infondate e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Vertenza ex ArcelorMittal, i sindacati richiedono un confronto regionaleCon la presente riteniamo necessario riportare l'attenzione sulla vertenza relativa all'ex Arcelor Mittal, considerata la rilevanza strategica della... Vertenza Casa Sollievo della Sofferenza: Sindacati in conferenza stampa contro il mancato rinnovo contrattuale e il rischio di dumping contrattualeVertenza Casa Sollievo della Sofferenza: Sindacati in conferenza stampa contro il mancato rinnovo contrattuale e il rischio di dumping contrattuale...