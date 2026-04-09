Vertenza ex ArcelorMittal i sindacati richiedono un confronto regionale

I sindacati hanno richiesto un confronto regionale per la vertenza relativa all'ex ArcelorMittal, evidenziando l'importanza della questione per il territorio avellinese. La vicenda riguarda aspetti industriali, occupazionali e ambientali, considerati di particolare rilevanza per la zona. La richiesta nasce dall’esigenza di affrontare le conseguenze della chiusura o ristrutturazione dello stabilimento e di coinvolgere le istituzioni locali e regionali in un tavolo di confronto.

Con la presente riteniamo necessario riportare l'attenzione sulla vertenza relativa all'ex Arcelor Mittal, considerata la rilevanza strategica della vicenda e le significative ricadute industriali, occupazionali e ambientali sul territorio avellinese.Dialogo con la RegioneA seguito dell'incontro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Vertenza Menarini, i sindacati richiedono un incontro urgenteI sindacati: "Riteniamo necessario che tutte le istituzioni coinvolte facciano la propria parte con tempestività e determinazione" Dal 9 febbraio i... Vertenza Fredrigoni, in Regione confronto con i rappresentanti dell'azienda e i sindacati: "Segnali positivi"Un incontro per fare il punto sulla situazione del gruppo in merito a esuberi, cassa integrazione straordinaria, incentivi all’esodo e prospettive... Temi più discussi: Ex ArcelorMittal, i sindacati in piazza il 12 marzo: Senza industria non c’è futuro; Idroambiente e Tecno Meccaniche: il futuro di Luogosano prende forma, ma è legato a Pisano; Luogosano, ecco perché il pasticcio Fonderie Pisano era evitabile; Fonderie Pisano chiude a Fratte, Luogosano sempre più in bilico: crisi per oltre 100 lavoratori. Usb, 'vertenza ex Ilva nel limbo, serve scelta politica chiara'Vertenza ancora in balia dell'incertezza. Così l'Usb commenta l'esito dell'incontro di ieri al Mimit sull'ex Ilva, definito inconcludente, soprattutto per lo stabilimento di Taranto, al quale sono ... ansa.it 13/05/2025 - Comunicato stampa n. 86 - L'impegno della Regione per risolvere la vertenza ArcelorMittalDesta preoccupazione l’approssimarsi del mese di luglio, poiché l’ArcelorMittal ha comunicato per tale scadenza la chiusura dello stabilimento di San Mango Luogosano (Avellino), con il conseguente ... regione.campania.it In Regione primo incontro del tavolo sulla vertenza Logimer, che cura la logistica per la nota catena di prodotti per la cura della persona e l’igiene della casa - facebook.com facebook #Lavoro. Vertenza Menarini Spa di Bologna, forte #attenzione per il #calo delle commesse del gruppo per i possibili riflessi anche sul sito di via San Donato. La #notizia regioneer.it/lavoro8apr26 x.com