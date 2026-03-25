Verso Potenza-Salernitana | differenziato per Arena Berra e Inglese

Nel pomeriggio, la squadra ha svolto un allenamento al centro sportivo Mary Rosy. Per la partita contro la Potenza, alcuni giocatori hanno seguito un programma differenziato: Arena, Berra e Inglese hanno lavorato su esercizi personalizzati, mentre gli altri si sono allenati con il gruppo. Nessun altro dettaglio sulle condizioni o sulla presenza di altri calciatori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Allenamento pomeridiano per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Nel mirino dei granata c’è la sfida in trasferta contro il Potenza, in programma sabato 28 marzo alle 14:30 allo stadio Alfredo Viviani. Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno aperto la seduta con esercizi di forza in palestra seguiti da un lavoro tecnico e partite a campo ridotto. Federico Brancolini e Giuseppe Carriero si sono allenati regolarmente con i compagni. Differenziato per Matteo Arena, Filippo Berra e Roberto Inglese. Vladimir Golemic è rimasto precauzionalmente a riposo. La preparazione proseguirà domani alle 10:30, sempre al Mary Rosy. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Verso Potenza-Salernitana: differenziato per Arena, Berra e Inglese Articoli correlati Verso Crotone-Salernitana: differenziato per due, terapie per ArenaTempo di lettura: < 1 minutoContinua la preparazione della Salernitana al centro sportivo Mary Rosy in vista della trasferta di Crotone, in programma... Salernitana, differenziato per Cabianca e IngleseProsegue la preparazione della Salernitana in vista del lunch match contro l’Atalanta U23, in programma domenica 18 gennaio allo stadio Comunale di... 15 - Salernitana - Potenza 1 - 1 | Highlights Una raccolta di contenuti su Verso Potenza Salernitana differenziato... Discussioni sull' argomento Salernitana, Galo torna leader: stangata Carriero; Achik recuperato per la gara di lunedì: domani allenamento all’Arechi; SERIE C/ Salernitana e Casertana in salute, scatta lo sprint play off; Salernitana, Lescano avvisa il Potenza: Dobbiamo consolidare il terzo posto in vista dei playoff. Salernitana, Inglese verso il rientro: possibile convocazione a Potenza x.com Salernitana, missione continuità: a Potenza per difendere il terzo posto - facebook.com facebook