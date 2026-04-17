Verso Napoli-Lazio Conte vuole dare continuità | si va verso una decisione netta

In vista del match tra Napoli e Lazio, l'allenatore ha deciso di schierare gli stessi quattro giocatori in mediana che avevano giocato nelle ultime partite. Anguissa e Lobotka partiranno dal primo minuto, mentre McTominay e De Bruyne giocheranno alle spalle di Hojlund. La partita è programmata per domani alle 18 e rappresenta un tentativo di mantenere la continuità nei risultati recenti.

Conte ripropone i Fab Four dal primo minuto contro la Lazio: Anguissa e Lobotka in mediana, McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund domani alle 18. Alisson Santos dovrebbe dunque accomodarsi ancora in panchina. I Fab Four ancora insieme: la strategia di Conte non cambia. Antonio Conte non rinuncia alla soluzione che ha già provato in precedenza. Contro la Lazio, gli azzurri potrebbero scendere in campo con il medesimo assetto tattico che vede i quattro centrocampisti schierati insieme dal primo minuto. Anguissa affiancherà Lobotka in mediana, mentre McTominay e De Bruyne completeranno il quadrilatero offensivo alle spalle dell’attaccante Hojlund.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Verso Napoli-Lazio, Conte vuole dare continuità: si va verso una decisione netta Lazio-Napoli | Conte vince a Roma contro Sarri: la gioia dei tifosi azzurri anche sotto la pioggia Notizie correlate Conte via dal Napoli a fine stagione? Rivelazione sul futuro dell’allenatore: si va verso questo scenario. Le novitàdi Redazione JuventusNews24Conte via dal Napoli a fine stagione? Le costanti indiscrezioni chiariscono il destino del mister delineando dei nuovi... Leggi anche: Romagnoli-Lazio, si va verso l’addio ma è una corsa contro il tempo | CM Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Verso Napoli-Lazio, Conte guida l’allenamento: il report da Castel Volturno; VERSO NAPOLI-LAZIO: CONTE PUÒ RECUPERARE UN TITOLARE, LE ULTIME; Napoli-Lazio, probabili formazione: Rrahmani torna a disposizione di Conte; Verso Napoli-Lazio, Conte valuta tre cambi rispetto al Parma: l’idea – CdS. Verso Napoli-Lazio: Conte abbandona i Fab Four e lancia titolare Alisson SantosForzAzzurri.net - Le ultima in vista del match del Maradona contro la Lazio di Sarri. Il Napoli di Antonio Conte sfida domani alle 18 allo stadio Maradona la Lazio dell'ex ... forzazzurri.net Lazio, prove di turnover verso il Napoli: Sarri pensa alla Coppa Italia e lancia Ratkov e CancellieriIl presente della Lazio impone massima concentrazione, ma il calendario fittissimo obbliga a calcoli strategici ... gonfialarete.com Prove di formazione per Napoli-Lazio. In vista della sfida contro i biancocelesti, allo Stadio Diego Armando Maradona, Antonio Conte prepara qualche novità Alisson Santos verso una maglia da titolare, con Scott McTominay arretra in mediana e Frank An - facebook.com facebook #NapoliLazio, Sarri verso il turnover: tanti gli assenti per questa trasferta x.com