Romagnoli-Lazio si va verso l’addio ma è una corsa contro il tempo | CM

Alessio Romagnoli si avvicina all’addio alla Lazio. Il difensore centrale ha rotto i rapporti con la squadra e il suo trasferimento sembra più vicino che mai. La Lazio sta cercando di definire la sua cessione in fretta, perché il tempo stringe e il mercato sta per chiudere.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Alessio Romagnoli dovrebbe essere lontano dalla Lazio. Dopo la partita contro il Lecce il calciatore, nonostante il comunicato della società, non si è allenato con il resto del gruppo e sta spingendo per salutare e raggiungere Roberto Mancini all'Al-Sadd in Qatar. Il problema maggiore è rappresentato dal fatto che il calciomercato in Qatar chiuderà nella giornata di domani, sabato 31 gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Romagnoli-Lazio, si va verso l'addio ma è una corsa contro il tempo | CM Approfondimenti su Romagnoli Lazio Romagnoli-Lazio, addio vicino: il difensore pronto a salutare | CM La possibile cessione di Romagnoli rappresenta un passo importante nella strategia di rinnovamento della Lazio. Addio Romagnoli, la situazione si complica: i dettagli | CM La situazione di Alessio Romagnoli si fa più complessa: secondo fonti recenti, il difensore avrebbe già confermato la volontà di trasferirsi all'Al-Sadd, squadra guidata da Roberto Mancini. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Romagnoli Lazio Argomenti discussi: Sarri vede la Lazio sfuggirgli dalle mani: le tensioni con Lotito e il caso Romagnoli; Clamoroso Lazio, Lotito blocca la cessione di Romagnoli: Mai messo sul mercato; Lazio, colpo di scena: niente Al Sadd, Romagnoli tolto dal mercato. Cos'è successo; Lazio, non è uno scherzo: anche Romagnoli se ne può andare via. Romagnoli addio più vicino: la Lazio accelera sul mercato e valuta i sostitutiNeanche ieri Alessio Romagnoli ha preso parte alla seduta. Mentre il gruppo scendeva sul terreno di gioco per la rifinitura, lui lasciava Formello per recarsi in ospedale dal figlio primogenito appena ... laziopress.it Calciomercato Lazio | Romagnoli, chi prenderà il suo posto? I nomi al vaglioCALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La vicenda Romagnoli in qualche modo sarà risolta, le prossime ore potrebbero essere quelle decisive. Intanto, la Lazio si tiene pronte le alternative che, ... lalaziosiamonoi.it 'NMM' – Agostinelli: "Lazio, Sarri non può essere nella condizione di dare il via libera a Romagnoli. Su Przyborek…" (AUDIO) https://radiosei.it/parola-allopinionista/nmm-agostinelli-lazio-sarri-non-puo-essere-nella-condizione-di-dare-il-via-libera-a-romag - facebook.com facebook Lazio, caso Romagnoli: stop agli allenamenti e scontro totale dopo il no all'Al-Sadd x.com

