Masci inaugura il comitato elettorale ai Colli | Vinceremo di nuovo al terzo turno sarà un risultato eccezionale
Masci ha aperto il nuovo comitato elettorale ai Colli, motivato dalla convinzione di conquistare la vittoria già al primo turno. La sua squadra ha già preparato gli spazi e avvia la campagna con entusiasmo, puntando su un consenso più ampio tra i cittadini. Masci promette di dedicarsi con impegno per migliorare i servizi nel quartiere. La campagna elettorale prosegue con incontri e iniziative pubbliche in vista delle elezioni.
Il sindaco uscente non lascia spazio a dubbi: è certo che la vittoria alle elezioni parziali dell'8 e del 9 marzo arriverà e senza arrivare al ballottaggio. Masci parla dei progetti conclusi, quelli in corso e quelli che verranno e sul fatto che sarà vittoria aggiunge: "Lo percepisco dal fatto che tutti ci dicono di andare avanti". “Vinceremo per la terza volta al primo turno e questo risultato ci permetterà di fare ancora di più”.- Così il sindaco uscente Carlo Masci all’inaugurazione del comitato elettorale dei Colli, in Largo Madonna dei sette dolori dove ha incontrato candidati e amici in vista del voto parziale dell’8 e del 9 marzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Il "J'accuse" di Costantini: "Masci non è più sindaco, non permetterò che il Comune diventi il suo comitato elettorale"L'ex sindaco Costantini critica Carlo Masci, affermando che non è più il sindaco e che il Comune non deve diventare un suo comitato elettorale.
Il Consiglio di Stato: "Dubbi sulla genuinità del risultato elettorale". Ecco dove si vota di nuovoIl Consiglio di Stato ha espresso dubbi sulla validità del risultato elettorale, evidenziando errori non correggibili e la presenza di una scheda in più nell’urna, considerata un vizio grave.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
