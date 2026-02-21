Messina verso le amministrative | Sciacca Musolino e l’ex giudice Giorgianni insieme tra candidature e strategie

Messina si prepara alle elezioni amministrative, con Sciacca, Musolino e l’ex giudice Giorgianni che si confrontano tra candidature e mosse strategiche. Stamattina, un passante ha commentato con ironia il clima di incertezza, chiedendosi se fosse in un sogno o in un vero caos. La scena politica cittadina si fa sempre più vivace, con i tre protagonisti che si muovono tra annunci e alleanze. La campagna elettorale entra nel vivo, con molte novità in vista.

Uno scatto davanti alla scritta I love Messina racconta incontri, sostegni inattesi e il ritorno pubblico di Giorgianni, tra ipotesi politiche e riflessi sul dibattito cittadino "Non capisco se è un mio incubo oppure se sono dentro un incubo del mio commercialista”. La battuta, di un comico stimabile, è stata rilanciata stamani da un passante che osservava lo scatto a tre protagonisti della scena politica cittadina e non solo. Un’immagine che vale più di molte dichiarazioni ufficiali e che restituisce bene il clima fluido della vigilia elettorale messinese. Proprio stamani si è svolta una riunione di Sciacca con Musolino in vista delle amministrative senza però arrivare alla fumata bianca sul nome del candidato sindaco del movimento: l’ipotesi resta quella dell’ingegnere candidato di persona personalmente, per dirla alla Catarella del commissario Montalbano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Gli auguri tra Sciacca e Scurria e il patto per Messina sotto l'albero: "Insieme per una città migliore"

Messina al voto: centrosinistra cerca l’unità, Musolino, Russo e civici tra le opzioni per la corsa a sindaco.A Messina, il centrosinistra cerca di unire le forze in vista delle prossime elezioni comunali, dopo le tensioni interne e le divergenze sui candidati.

