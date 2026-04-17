Verso il rilancio del Mezzogiorno Confindustria lancia la proposta a Regione e Governo nel dibattito al Tarì

Il 16 aprile, a Marcianise, si è svolto un convegno di Confindustria presso il Centro Orafo Tarì, dedicato alle strategie per un rilancio del Mezzogiorno. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di Confindustria, Regione e Governo, con l'obiettivo di discutere le prospettive di sviluppo e le sfide del Sud Italia. Durante l'incontro sono state avanzate proposte per valorizzare le risorse e favorire il progresso economico della regione.

Un Sud sempre più al centro, capace di fare tesoro del passato per scrivere un nuovo futuro. Il Mezzogiorno è stato il protagonista del convegno di Confindustria Caserta svoltosi giovedì 16 aprile al Centro Orafo “Tarì” di Marcianise. L’incontro si è aperto con i saluti di Vincenzo Giannotti.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Imprese, il benessere è la nuova frontiera della crescita: il caso E.G.O. Italia al centro del dibattito in Confindustria Cosenza polo strategico per l’edilizia: ANCE punta al rilancio del Mezzogiorno con unità e investimenti mirati.Cosenza è stata al centro di un importante evento nazionale dedicato al ruolo dell’edilizia nel rilancio del Sud Italia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sant’Agostino verso il rilancio. 2 milioni di euro per la riqualificazione del quartiere con il progetto che ne cambierà il volto; Grottaglie, lo Stadio D’Amuri verso il rilancio: lavori in corso; Benevento in serie B, urlo liberatorio fino a New York Il treno della B verso il rilancio; Montegallo, via libera al progetto di ripristino della strada comunale per la frazione Corbara |. Verso Pordenone 2027, costituita la squadra per rilancio del territorioL'amministrazione comunale di Pordenone, il Consorzio Pordenone Turismo e la sezione locale di Federalberghi insieme per trasformare il titolo di Capitale italiana della cultura 2027 in un'opportunità ... ansa.it Assicurazioni verso il rilancio in nove passiNon c'è tempo da perdere. Al primo posto dell'agenda dei ceo assicurativi, stilata da Deloitte, c'è il potenziamento del ramo Danni e Auto e l'utilizzo, saggio, della digitalizzazione per innovare ... milanofinanza.it Ciao a tutti. 3 settimane. Vogliamo spostarci verso Valencia. Idee per tappa intermedia località mare. Grazie mille. - facebook.com facebook