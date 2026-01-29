Imprese il benessere è la nuova frontiera della crescita | il caso EGO Italia al centro del dibattito in Confindustria

Le imprese marchigiane puntano sul benessere per crescere. Durante un incontro in Confindustria, si è parlato di come trattenere i talenti e attrarne di nuovi. Le aziende vogliono creare ambienti di lavoro più affidabili, perché sono questi a fare la differenza in un mercato sempre più competitivo.

Il focus sul welfare aziendale organizzato da Piccola Industria. Riflettori accesi sull'azienda di Camerano, unica nel territorio certificata "Great Place to Work" nel 2025. ANCONA – Trattenere i talenti, attrarre nuove competenze e costruire un ambiente di lavoro che sia, prima di tutto, "affidabile": la competitività delle imprese marchigiane oggi passa da qui. Non è solo una questione di bilanci, ma di benessere organizzativo. Questo il tema centrale dell'incontro promosso da Piccola Industria Confindustria Ancona, svoltosi mercoledì 28 gennaio nella sede dell'Associazione. L'evento ha riunito istituzioni, accademici e imprenditori per ribadire un concetto chiaro: investire sul dipendente significa investire sulla tenuta del territorio.

