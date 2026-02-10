Cosenza polo strategico per l’edilizia | ANCE punta al rilancio del Mezzogiorno con unità e investimenti mirati

Cosenza diventa sempre più un punto di riferimento per l’edilizia nel Sud Italia. Durante un evento nazionale, si è parlato di come il settore possa contribuire al rilancio economico della regione. Rappresentanti di ANCE hanno sottolineato la volontà di investire e unire le forze per far ripartire il settore edile nel Mezzogiorno.

Cosenza è stata al centro di un importante evento nazionale dedicato al ruolo dell’edilizia nel rilancio del Sud Italia. Il 5 febbraio 2026, la città ha ospitato il convegno “Il Mezzogiorno rigenera l’Italia”, promosso da ANCE Calabria e ANCE Cosenza, con un forte messaggio di unità e di rivendicazione del ruolo strategico del settore per l’intero Paese. L’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali di spicco e ha rafforzato la posizione degli industriali meridionali come attori chiave per la crescita economica. L’eco di questa giornata, come sottolinea Giuseppe Galiano, presidente di ANCE Cosenza, continua a risuonare, testimoniando l’autorevolezza dell’associazione a livello nazionale e la sua capacità di rappresentare efficacemente le istanze del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cosenza Polo Strategico

La Zes Unica Mezzogiorno rappresenta un’opportunità importante per lo sviluppo industriale della Sicilia e del Sud Italia.

Il 2025 si è concluso con importanti sviluppi per Poggio Renatico, segnando un passo avanti nel rilancio turistico attraverso la valorizzazione del Castello.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cosenza Polo Strategico

Argomenti discussi: NTT DATA, accordo pluriennale con AWS per cloud enterprise e AI agentica; Cerisano inaugura il Polo Tecnologico e di Ricerca per la Musica e l’Audiovisivo: il Conservatorio di Cosenza entra a Palazzo Sersale.

Cosenza modello di crescita per il Sud: il sindaco Franz Caruso incontra i vertici nazionali di AnceIl sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha partecipato al vertice promosso da Ance Calabria e Cosenza alla presenza della leader nazionale Federica Brancaccio. cosenzapost.it

Cosenza, dalla Camera di commercio 2 milioni per i bandi 2026: spinta su imprese, start-up e filiere strategichePresentato il nuovo pacchetto di misure dedicate al tessuto produttivo provinciale: tredici bandi, tre completamente nuovi, tra digitalizzazione, energia, turismo e agroalimentare ... cosenzachannel.it

Nell'era della distrazione il libro è il miglior strumento per difenderci Tra poco si parlerà di questo all'Istituto di Istruzione Superiore Polo Tecnico Professionale "Aletti - Filangieri", Cosenza Un dibattito con gli studenti per affrontare il tema dell'impoverimento c - facebook.com facebook