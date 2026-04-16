Lecce-Fiorentina settore ospiti chiuso e limitazioni per i biglietti

In vista della partita tra Lecce e Fiorentina prevista lunedì sera allo stadio di Via del Mare, il prefetto di Lecce ha deciso di chiudere il settore ospiti e di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Firenze. Questa misura si applica a tutte le modalità di acquisto dei tagliandi. La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico legati alla gara.

LECCE – In vista della partita tra Lecce e Fiorentina in programma lunedì sera allo stadio di Via del Mare, il prefetto di Lecce ha disposto la chiusura del settore ospiti e, in generale, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Firenze.Il provvedimento è un adeguamento al.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Como-Atalanta, settore ospiti chiuso e biglietti vietati ai bergamaschi Casertana a Latina senza tifosi: settore ospiti chiuso e biglietti vietatiUn momento decisivo per la stagione della Casertana che a due partite dal termine del campionato deve difendere il terzo posto e - magari - provare a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lecce – Fiorentina: info biglietteria; Al Via del Mare Lecce e Fiorentina cercano la rotta giusta; Lecce – Fiorentina a Maresca di Napoli; Lecce-Fiorentina affidata a Maresca. Lecce – Fiorentina, trasferta vietata per i tifosi violaIl Ministro dell’Interno, con decreto del 20 gennaio ultimo scorso, a seguito dei gravi disordini avvenuti lo scorso 18 gennaio tra le tifoserie della Roma e ... corrieresalentino.it Lecce-Fiorentina, arbitra MarescaLa gara Lecce – Fiorentina, in programma lunedì 20 aprile 2026 alle ore 20:45, 33ª giornata della Serie A, sarà diretta dal sig. Fabio Maresca della sez. di Napoli, coadiuvato dagli assistenti i sig.r ... calciolecce.it Sarà Fabio Maresca a dirigere la partita tra Lecce e Fiorentina facebook Designato Maresca per Lecce-Fiorentina: i precedenti con entrambe le squadre sono equilibrati, in vista della sfida del Via del Mare #News #AcfFiorentina #ArbitriSerieA x.com