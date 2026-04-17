Nella serata di ieri, a Verona, è stato effettuato un intervento della Polizia in piazza Bra. Un giovane proveniente da Bologna è stato sanzionato dopo aver montato una tenda sulla scalinata di Palazzo Barbieri. L’obiettivo del ragazzo era di utilizzare lo spazio come luogo di pernottamento, con l’intenzione di svegliarsi con vista sull’Arena. L’intervento ha portato alla rimozione della tenda e alla contestazione delle normative in materia.

Un giovane proveniente da Bologna ha tentato di trasformare la scalinata di Palazzo Barbieri in un luogo di pernottamento, montando una tendina per svegliarsi con la vista sull’Arena. L’episodio è avvenuto nel cuore di Piazza Bra, dove la polizia locale ha dovuto intervenire per allontanare l’individuo e infliggere una sanzione. Questo evento si inserisce in una serie di operazioni di controllo della sicurezza urbana che hanno interessato diverse zone della città, rispondendo anche alle segnalazioni ricevute dai cittadini e dai gruppi di controllo del vicinato. Il bilancio dei controlli tra decoro urbano e occupazioni illegali. Le pattuglie della polizia locale hanno intensificato i presidi in vari punti strategici, colpendo diverse irregolarità legate al vivere comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, blitz della Polizia: sanzionato chi monta tende in Piazza Bra

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