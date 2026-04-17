Vernissage ' Feeling & Flavors' | l' arte di Massimiliano Precisi a Vicopisano

Nel contesto della rassegna Feeling & Flavors, il locale Divizie a Vicopisano ha aperto le sue porte per il vernissage dell'artista Massimiliano Precisi. L'evento ha visto la presentazione delle sue opere in una mostra temporanea, allestita all’interno del locale. La serata ha coinvolto gli ospiti presenti, che hanno potuto ammirare le creazioni dell’artista in un ambiente trasformato temporaneamente in galleria d’arte.

Nell'ambito della rassegna Feeling & Flavors, il locale Divizie a Vicopisano si trasforma in una galleria d'arte per ospitare il vernissage dell'artista Massimiliano Precisi. L'esposizione, curata da Vicode, presenta la collezione "Sguardi stratificati": opere uniche, irriverenti e provocatorie.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Arte contemporanea, a Terra del Sole il vernissage della quarta edizione di Picta RomagnaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Tra gli artisti... Arte: riapre alle visite guidate il Complesso Monumentale della Rocca di VicopisanoVicopisano (PI), 26 marzo 2026 – Trascorso il Capodanno pisano, che si è celebrato mercoledì 25 marzo anche nella Pieve di Vicopisano, nel fine...