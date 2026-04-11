Agguato a Castello di Cisterna | ferito figlio del boss proiettile a pochi centimetri dal cuore
Un uomo di 37 anni è stato ferito in un agguato avvenuto a Castello di Cisterna. La vittima, identificata come figlio di un noto boss, è stata colpita da un proiettile che si è fermato a pochi centimetri dal cuore. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove si trova in condizioni critiche. La dinamica dell’attacco è ancora da chiarire, e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.
Tommaso Rega, 37 anni, figlio del boss Giovanni "Coscia Storta", vittima di un agguato; è ricoverato al Cardarelli in condizioni critiche.🔗 Leggi su Fanpage.it
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