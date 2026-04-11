Agguato a Castello di Cisterna | ferito figlio del boss proiettile a pochi centimetri dal cuore

Un uomo di 37 anni è stato ferito in un agguato avvenuto a Castello di Cisterna. La vittima, identificata come figlio di un noto boss, è stata colpita da un proiettile che si è fermato a pochi centimetri dal cuore. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove si trova in condizioni critiche. La dinamica dell’attacco è ancora da chiarire, e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.