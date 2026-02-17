Hailey Bieber smentisce le voci di crisi con il marito Justin lavorando con lui | ha disegnato alcuni capi del brand Skylrk e ha posato per la nuova campagna

Hailey Bieber ha deciso di prendere le distanze dalle voci di crisi con Justin Bieber, lavorando insieme a lui su una nuova collezione di moda. La modella ha disegnato alcuni capi per il marchio Skylrk e ha partecipato a un servizio fotografico, smentendo così le indiscrezioni di separazione. La coppia si è mostrata serena durante le riprese, smentendo le voci di un allontanamento.

Dopo molte voci di divorzio, Justin e Hailey Bieber sembrano essersi lasciati la crisi di coppia alle spalle. Almeno per quanto riguarda gli affari. La modella, già imprenditrice beauty con il brand Rhode, ha lanciato una capsule collection in collaborazione con Skylrk, il brand di abbigliamento del marito. Un ottimo regalo di San Valentino (per loro): sul sito è già quasi tutto sold out. La linea di Justin Bieber. Non tutti lo sanno, ma il cantante ha creato ben due marchi di abbigliamento: nel 2019 ha lanciato Drew House, insieme all’ex stylist Ryan Good, da cui ha preso pubblicamente le distanze.🔗 Leggi su Amica.it

Il momento più virale dei Grammy 2026? Lo sguardo di Hailey Bieber per il marito Justin BieberDurante i Grammy 2026, il momento che ha fatto il giro del web è stato lo sguardo di Hailey Bieber rivolto al marito Justin.

Yukon di Justin Bieber ha segnato i Grammy con la fragilità di un bambino prodigio diventato famoso troppo in frettaDurante i Grammy del 2026, Justin Bieber ha sorpreso tutti con la sua performance di Yukon.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.