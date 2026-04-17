Venezia si prepara ad affrontare un momento importante con l’insediamento di dieci commissioni consiliari che si riuniranno venerdì 17 aprile per esaminare il bilancio previsto per il 2025. La convocazione di queste commissioni rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di approvazione del documento finanziario della città, coinvolgendo i vari settori amministrativi e i rappresentanti istituzionali. La discussione si concentrerà sui punti chiave del bilancio e sulle eventuali modifiche da apportare.

La gestione amministrativa di Venezia affronta un momento di verifica cruciale con la convocazione delle commissioni consiliari fissate per venerdì 17 aprile. Alle ore 9.30, presso la sala del Consiglio del Municipio di Venezia, si riunirà la VIII Commissione in una sessione congiunta che vedrà il coinvolgimento delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, IX e X. Bilanci e pianificazione: i nodi della seduta plenaria. L’ordine del giorno della mattinata è focalizzato su due pilastri della macchina burocratica cittadina. Da un lato, l’attenzione sarà rivolta all’esame dei pareri relativi al PDC 20261042; dall’altro, i consiglieri dovranno occuparsi dell’approvazione del rendiconto della gestione riferito all’esercizio finanziario 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, il grande esame: 10 commissioni per il bilancio 2025

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