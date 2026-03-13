Venerdì 13 è associato a una superstizione diffusa in molte culture, anche se non ci sono prove che questa giornata sia effettivamente sfortunata. La credenza si è radicata nel tempo e si tramanda attraverso racconti e tradizioni popolari. Nonostante l’assenza di dati scientifici, molte persone evitano di compiere determinate azioni in questa data. La superstizione continua a influenzare comportamenti e credenze di chi vi presta fede.

I numeri L’arte dei numeri è varia. Davvero qualcuno pensa che Cristiano Ronaldo giocherebbe a calcio in modo peggiore se non indossasse la sua maglia numero 7? Nessuno. Come nessuno dovrebbe credere ai numeri fortunati e sfortunati che variano a seconda del Paese in cui ci si trova. Se per noi è il 17 e per gli anglosassoni il 13, in Oriente molti temono il numero 4 e nella cattolicissima Spagna non fa paura il venerdì, ma il martedì. Si chiama triscaidecafobia la paura immotivata del numero 13, parascevedecatriafobia quella del venerdì 13, tetrafobia è la paura del numero 4. Sappiano anche i superstiziosi di tutto il mondo che il caso è inevitabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Venerdì 13, storia di una superstizione

Articoli correlati

Leggi anche: “Si rischia una guerra planetaria”: vescovi italiani, indetta per venerdì 13 una giornata di preghiera e digiuno Cei

Leggi anche: Oroscopo venerdì 13 febbraio 2026: Leone ottiene ciò che vuole, Bilancia fa una sorpresa. Capricorno? Non ti isolare

Where Do Superstitions Come From

Una selezione di notizie su Venerdì 13 storia di una superstizione

Temi più discussi: Venerdì 13 marzo Menopausa = Meno pausa. Il racconto di un cambiamento fisiologico: come prepararsi al climaterio in sala civica; Idea weekend venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 tra Borghi e Castelli; Buongiorno venerdì 13 marzo 2026 tra storia citazioni e il piatto del giorno; Ritorno in pista!. LA STORIA DEL CICLICMO SALENTINO A GALLIPOLI VENERDI’13 E A SANTA MARIA DI LEUCA DOMENICA 15.

Venerdì 13: il significato di questa fatidica data tra mito, letteratura e superstizioneOggi è venerdì 13 e, per sfidare le superstizioni, vi raccontiamo i retroscena legati a questa particolare giornata. libreriamo.it

Almanacco | Venerdì 13 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDopo il conclave viene eletto Papa, al quinto scrutinio, il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, che assume il nome di Francesco: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

#LaVostraSardegna - In volo sopra il mare di Masua: buongiorno e buon venerdì #13marzo a tutti voi! - facebook.com facebook

Meteo in Veneto, le previsioni per venerdì 13 marzo: cielo nuvoloso, ritorna la pioggia x.com