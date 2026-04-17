Vendita di terreni agricoli low cost approfittando di una persona con problemi psichiatrici

Le forze dell'ordine di Vicenza hanno disposto il sequestro di oltre due ettari di terreni agricoli, valutati circa 470 mila euro, in seguito a un’indagine su una presunta truffa. Secondo le accuse, alcuni soggetti avrebbero approfittato della condizione psichiatrica di una persona per vendere terreni a prezzi bassi. L’operazione mira a recuperare il patrimonio sottratto e a fare chiarezza sulla vicenda.

Hanno “giocato” sulla sua fragilità, ma ora dovranno pagare il conto con la giustizia. I finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno eseguito un sequestro preventivo su terreni agricoli di oltre 2 ettari, per un valore stimato in circa 470mila euro sottratti ad una persona fragile e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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