Polonara dopo la leucemia è pronto a ripartire | si allena ad Avellino

Dopo aver affrontato una leucemia, un giocatore della nazionale si sta preparando per tornare in campo. Ha chiesto supporto al club di una squadra di secondo livello per iniziare il percorso di recupero e riprendere l’attività agonistica. Attualmente si allena nella città di Avellino, dove sta seguendo un programma di riabilitazione e allenamenti mirati. La sua ripresa coinvolge anche il rapporto con il team e lo staff medico.

La grande missione del ritorno sul parquet di Achille Polonara prosegue a gonfie vele facendo tappa ad Avellino, in Campania, regione a cui è legata la famiglia dell'atleta con la moglie Erika originaria di Battipaglia, comune salernitano distante circa 50 km dal Paladelmauro dove da venerdì pomeriggio Polonara è ospite dell'Unicusano Avellino Basket, squadra militante nel campionato di Serie A2. La società del presidente Giuseppe Lombardi, appena ricevuta la telefonata da parte dell'agente Matteo Comellini che rappresenta Polonara con la Sigma Sports, ha immediatamente accolto con grande soddisfazione la richiesta mettendo a disposizione strutture e staff del club.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Polonara dopo la leucemia è pronto a ripartire: si allena ad Avellino Leggi anche: Il ritorno di Polonara: l’azzurro di nuovo in campo dopo la battaglia contro la leucemia – Video Leggi anche: Achille Polonara e la leucemia: «Mi manca un’operazione. E non mi sento più invincibile»