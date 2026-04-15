Ucraina un attacco russo provoca un vasto incendio nella zona industriale di Sumy

Un attacco russo ha colpito la città di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, causando un grande incendio nella zona industriale. Le autorità locali stanno intervenendo per gestire la situazione e valutare i danni causati dall’attacco. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle eventuali vittime o sulle responsabilità specifiche dell’attacco. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle forze di sicurezza.

Un attacco russo contro la città di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, ha provocato un vasto incendio nella zona industriale. Il Servizio statale di emergenza ha dichiarato che un secondo attacco è avvenuto mentre i vigili del fuoco erano sul posto per spegnere l’incendio. Non sono state segnalate vittime. La Russia ha lanciato tre missili balistici e 324 droni contro l’Ucraina durante la notte. Salvini confonde la sindaca Silvia Salis con l’eurodeputata Ilaria: "Quelli che commettono reati non hanno la sua fortuna" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, un attacco russo provoca un vasto incendio nella zona industriale di Sumy Notizie correlate Ucraina, attacco russo a Sumy su zona residenziale: distrutte diverse abitazioniUn attacco russo sferrato sulla città di Sumy, in Ucraina, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. Leggi anche: Ucraina, attacco russo nella notte: quattro morti tra le regioni di Kharkiv e Sumy Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ucraina, tre morti a Odessa. Nel Mar d'Azov due vittime per un attacco di Kyiv su un cargo russo; Ucraina: Odessa, 2 morti in attacco russo poco prima tregua Pasqua; Guerra in Ucraina oggi, 11 aprile: nuovi attacchi e attesa per la tregua; Battaglia nel Mar Nero, Zelensky propone una tregua energetica. Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE ... tg24.sky.it Guerra Ucraina Russia, Zelensky atteso oggi a Roma da Mattarella e MeloniLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, attacco ucraino con droni: una donna morta e 5 feriti. LIVE ... tg24.sky.it #Zelensky teme ritardi su forniture missili Patriot per l' #Ucraina x.com Zelensky teme ritardi su forniture missili Patriot per l'Ucraina - facebook.com facebook