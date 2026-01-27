In questo articolo si analizzano le recenti polemiche che coinvolgono Fabrizio Corona e Samira Lui, con particolare attenzione ai post scomparsi su Instagram e alle vicende legate al podcast Falsissimo. Si approfondiscono i dettagli e le dinamiche che hanno portato alla discussione pubblica, offrendo un quadro chiaro e oggettivo degli eventi più recenti.

Il nome di Fabrizio Corona è tornato al centro dell’attenzione mediatica in relazione al podcast Falsissimo e a nuove polemiche che, nelle ultime ore, hanno coinvolto anche Samira Lui. La sequenza degli eventi è stata accompagnata da un’intensa attività sui social e da commenti del pubblico, con un tema ricorrente: la possibilità che nuove rivelazioni annunciate dall’ex fotografo potessero toccare figure note dell’ambiente televisivo. Dal punto di vista giudiziario, la situazione è stata definita da un provvedimento che limita le possibilità di intervento pubblico di Corona su una specifica vicenda. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Samira Lui, i post spariti su Instagram prima di Falsissimo e i sospetti su Fabrizio Corona: poi la verità

Approfondimenti su Fabrizio Corona

In queste ore, Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione mediatica, associato al podcast Falsissimo e a recenti sospetti.

Il 26 gennaio torna Falsissimo con una nuova puntata dedicata a Fabrizio Corona.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Andrea Pucci Caso Signorini e Fabrizio Corona #shorts

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Samira Lui sfila con i carri al Carnevale di Santarcangelo: 10mila in piazza con la ‘regina’ della Ruota in tv; Le Letterine se l'è passate tutte: Corona attacca Gerry Scotti; Samira Lui finisce nel mirino di Fabrizio Corona: Anche lei ha pagato il prezzo del successo; Rita Pavone a La Ruota dei Campioni: la ragazza irresistibile con Il Geghegè fa ballare Gerry Scotti e Samira Lui.

Samira Lui, addio ai suoi splendidi capelli ricci: in questi FOTO e VIDEO è irriconoscibileUna versione totalmente inedita di Samira Lui che in pochi hanno avuto l'occasione di conoscere: addio ai suoi bei capelli ricci! sfilate.it

Chi è Samira LuiSamira Lui, 27 anni, è uno dei volti più noti della televisione italiana. Nata a San Daniele del Friuli da madre italiana e padre senegalese mai conosciuto, cresce tra Udine e San Daniele, circondata ... ilrestodelcarlino.it

Claudio Lippi interviene dal ricovero: “È ora che cadano alcune teste” In terapia intensiva, il noto conduttore partecipa al podcast Falsissimo di Fabrizio Corona e rompe il silenzio su Mediaset. - facebook.com facebook

Al termine della puntata di #Falsissimo dedicata agli abbonati - puntata disponibile su X a dimostrazione che un sacco di gente guarda il contenuto senza versare un euro - Fabrizio Corona dice che «non è il potente che cade» ma è un sistema che deve nece x.com