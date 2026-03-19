Referendum scende in campo anche Vasco Rossi! Il post che fa discutere

Vasco Rossi ha pubblicato un messaggio in occasione dell’anniversario del suo singolo “C’è chi dice no” in cui si è espresso sul prossimo referendum sulla Giustizia. La sua scelta di parlare pubblicamente ha suscitato discussioni online, attirando l’attenzione dei suoi fan e dei media. Il cantante ha condiviso il suo punto di vista in modo diretto, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

Il celebre cantautore Vasco Rossi ha scelto l’anniversario dell’uscita del suo singolo “C’è chi dice no” per esprimere la propria posizione sul prossimo referendum sulla Giustizia. Il brano, pubblicato il 19 marzo 1987, rimane un simbolo della sua carriera e oggi si lega idealmente al voto del 22 e 23 marzo. Vasco Rossi, ricordando il successo del singolo, sottolinea l’impatto del pezzo: «Supera il milione di copie vendute e gli 800.000 spettatori in un lunghissimo tour in palasport e stadi». Il cantante fa riferimento anche al tour che segnò l’ultimo lavoro con la Steve Rogers Band prima della separazione. Il post condiviso sui social include un passaggio del brano che, rileggendolo a ridosso del referendum, assume un significato quasi simbolico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Referendum, scende in campo anche Vasco Rossi! Il post che fa discutere Articoli correlati Leggi anche: Vasco Rossi e il post a pochi giorni dal referendum. L’anniversario del suo brano che «rimane sempre attuale» – Il video Romina Power e la “famiglia nel bosco”: il post che fa discutereUna storia che divide, una madre che commuove, e poi un nome famosissimo che entra a gamba tesa nel dibattito. Tutti gli aggiornamenti su Vasco Rossi Discussioni sull' argomento Referendum, il video di Meloni: Ecco le ragioni del Sì. Opposizioni all'attacco. Scoppia il caso Bartolozzi; Referendum, al corteo per il no bruciate foto di Meloni e Nordio. Sdegno bipartistan, ma è alta tensione sul voto. Referendum, scendi in campo anche Vasco Rossi! Il post che fa discutereIl celebre cantautore Vasco Rossi ha scelto l’anniversario dell’uscita del suo singolo C’è chi dice no per esprimere la propria posizione sul prossimo referendum sulla Giustizia. Il brano, ... thesocialpost.it Referendum, Vasco Rossi: «C'è chi dice no, dopo 39 anni rimane sempre attuale»La canzone utilizzata alla manifestazione per il No. Il rocker: «Superò il milione di copie vendute e gli 800 mila spettatori in un lunghissimo tour in palasport e stadi» ... corriere.it Vasco Rossi e il post a pochi giorni dal referendum. L'anniversario del suo brano che «rimane sempre attuale» - Il video x.com Radio Deejay. . Una mattinata carica nell'ufficio musica di Radio DEEJAY: Gabriele Corsi, Fabio Volo, Francesco Quarna e Alex Farolfi si scatenano sulle note di Vasco Rossi. #radiodeejay #original #vascorossi - facebook.com facebook