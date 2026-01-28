Al Verdi una grande festa in onore dei 30 anni di carriera di Dino Moroni Arcano sosia di Vasco Rossi

Al Teatro Verdi di Cesena si tiene una serata speciale per celebrare i 30 anni di carriera di Dino Moroni, conosciuto come

Giovedi 29 gennaio alle ore 20.30 al Teatro verdi di Cesena una serata di grande musica. Carlo Frisi, Luca Bergamini con la moglie Novella Vandi, Genio, Gianni Drudi e Gilberto Gattei si esibiranno in onore di Dino Moroni “Arcano”, il sosia di Vasco Rossi, in occasione della grande festa organizzata dalla Patron di Spledida d'Italia Franca Venturini per i 30 anni di discografia con lo pseudomino di Arcano e i 55 anni di militanza sul palco. Quella proposta sarà una serata di puro intrattenimento, con la musica di Moroni ma anche la sfilata delle ragazze di Splendida d'Italia, legata alla lotta contro il femminicidio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Dino Moroni

Giovedì 29 gennaio, al Teatro Verdi, si svolgerà un evento speciale nell’ambito di 'Splendida d’Italia', celebrando i 30 anni di carriera del sosia di Vasco Rossi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Dino Moroni

Argomenti discussi: Una Carmen ‘terrena e materica’ al Verdi: grande attesa per la direzione del maestro Beatrice Venezi; Pordenone, 23 gennaio, al Verdi in esclusiva regionale la danza Brother to Brother – dall’Etna al Fuji; Teatro Verdi di Busseto: al via la stagione 2026 con Fare un fuoco di Luigi D’Elia; Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi.

Il Rotary Fiorenzuola ricorda Giuseppe Verdi con una serata specialeUna serata in memoria di Giuseppe Verdi per i 125 anni dalla morte del grande Maestro. Ad organizzarla, il prossimo 27 gennaio alle ore 20.30 al teatro ... piacenzasera.it

The Wonderful Illusion: al Verdi l’arte della grande magiaCi sono momenti in cui la realtà fa un passo indietro e lascia spazio allo stupore. Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 18.00, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi a ... brundisium.net

Dino Moroni. . ORGOGLIO ROMAGNOLO Giovedì 29 al Teatro Verdi di Cesena la canteremo tutti insieme con l'orgoglio di chi ama la propria terra e di chi la onora. #vasco #ligabue #youtube #web #amazon #facebook #arcano #google #ultimo #mengoni #ari - facebook.com facebook