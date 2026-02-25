Crisi alla Varia di Palmi | debito e dimissioni ma Rao rilancia

Sommario: A Palmi, la storica festa della Varia, patrimonio Unesco, affronta una crisi di gestione. Il presidente Antonio Malgeri e tre consiglieri hanno rassegnato le dimissioni, lasciando la Fondazione senza guida. Leonardo Rao è stato nominato presidente incaricato per guidare il rilancio in vista dell’edizione 2026, con l’obiettivo di risanare il debito e garantire continuità alla tradizione. La Varia di Palmi, simbolo identitario della città e patrimonio Unesco, si trova in un momento di transizione cruciale. La festa, che ogni anno attira migliaia di fedeli e turisti, è stata scossa dalle dimissioni del presidente Antonio Malgeri e di tre consiglieri del consiglio di amministrazione. La decisione, maturata dopo una verifica finanziaria, lascia la Fondazione senza una guida operativa completa, proprio mentre si prepara l’edizione 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Varia di Palmi, dimissioni nel cda della Fondazione ma il Comune assicura che la festa si farà

Macron rilancia su debito comune e “buy European” per resuscitare l’industria Ue. Ma l’asse franco-italiano non ci sta

Temi più discussi: In America Latina crollano i cattolici, cresce l’individualismo religioso e si ferma l’ascesa dei gruppi neo-evangelici; Il vagghiàrdu di Niscemi, è crisi tra frana e isolamento stradale; Le assicurazioni in Italia: come si sono evolute e che ruolo hanno oggi; Crisi delle famiglie: calano i matrimoni ma crescono separazioni e divorzi.

Per il comparto vinicolo piemontese una crisi di mercato pari soltanto a quella finanziaria del 2008 o all’emergenza CovidIl dato più drammatico riguarda il crollo dei prezzi delle uve, con flessioni che variano tra il -15% e il -30%. Il complesso quadro tracciato dai rappresentanti dei consorzi di tutela auditi dalla te ... targatocn.it

Quando la crisi finanziaria porta alla crisi sportiva di una società di calcioLuca e Alessandro Calò, membri APRI - Associazione Professionisti Risanamento Imprese e avvocati dello Studio Tonucci & Partners - hanno partecipato a un evento su questo tema così intitolato: ... gazzetta.it

Tg2. . Crisi in #Iran. "E' nostro diritto difenderci se attaccati", dice il ministro degli esteri di #Teheran, che però annuncia anche un incontro negoziale con gli #StatiUniti giovedì a #Ginevra - facebook.com facebook

Manildo (Pd): “Calo assunzioni e crisi manifattura: la Regione vari un piano straordinario di rilancio nel bilancio in discussione” tinyurl.com/4nj9nkb9 x.com