La divina ipnotizza il red carpet con lo smoky eyes bronze che accende lo sguardo
La divina ha catturato l'attenzione sul red carpet con il suo trucco smoky eyes bronze, scelto per valorizzare lo sguardo. La causa di questo successo sta nella scelta di colori caldi e intensi, che risaltano sotto le luci dei riflettori. Durante la settimana della moda a Londra, le star si sfidano a colpi di stile e make-up, creando un’atmosfera di luci e glamour. Tra le celebrità presenti, molte puntano su dettagli che fanno la differenza.
I n questi giorni Londra fa il pieno di star. Nel cuore della Fashion Week, vanno in scena anche i Bafta (British Academy Film Awards), con un red carpet affollatissimo di bellezze hollywodiane. I flash però impazziscono quando arriva Monica Bellucci, che avanza con quella lentezza studiata tipica delle vere dive. A 61 anni, indossa il tempo come un tessuto prezioso: lo modella e lo rende materia espressiva. Grazie a una maturità piena e pacificata, che vibra di energia sotto la superficie. Monica Bellucci, nero assoluto e seduzione al Grand Palais di Parigi
