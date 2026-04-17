Vanity Fair e Fielmann celebrano il lancio della nuova collezione sole il racconto dell' evento

Una serata speciale ha riunito appassionati di occhiali da sole, influencer e giornalisti per presentare la nuova collezione di una nota marca di eyewear. L'evento si è svolto in un locale elegante, con musica dal vivo e un servizio di cocktail artigianali. Durante la serata sono stati mostrati i modelli in anteprima e sono stati distribuiti materiali informativi sulla collezione. La serata si è conclusa con un brindisi collettivo.

Una serata tra eyewear, intrattenimento e cocktail d’autore per celebrare la nuova collezione Fielmann Milano si illumina di energia e stile con l’evento firmato Vanity Fair e Fielmann per celebrare il lancio della nuova collezione sole 2026 all'interno della storica Pasticceria Cucchi. Per una sera, uno dei luoghi più iconici della città ha accolto ospiti selezionati, creator, stampa e amici del brand in un’atmosfera pensata per raccontare l’universo Fielmann. Cucchi si è tinta di arancione reinterpretando le vetrinette della pasticceria come teche espositive per i nuovi modelli della collezione Primavera–Estate e creando un dialogo inedito tra heritage milanese e design eyewear.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Vanity Fair e Fielmann celebrano il lancio della nuova collezione sole, il racconto dell'evento Notizie correlate A Sanremo apre Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity Fair insieme a Crivelli. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Dentro il Vanity Fair Oscar Party 2026: tutte le foto della serataConsideratelo questo il vostro pass esclusivo per entrare al Vanity Fair Oscar Party, ospitato dal direttore editoriale globale di Vanity Fair, Mark...