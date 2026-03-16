Al Vanity Fair Oscar Party 2026, sono state scattate numerose foto che mostrano gli ospiti presenti alla serata. Tra i partecipanti, ci sono attori, registi e figure dello spettacolo, tutti arrivati per condividere il momento insieme. Le immagini catturano i look e le interazioni tra i presenti durante l’evento, che si è svolto in un’atmosfera di festa e glamour.

Consideratelo questo il vostro pass esclusivo per entrare al Vanity Fair Oscar Party, ospitato dal direttore editoriale globale di Vanity Fair, Mark Guiducci +++dropcap Quando agli Oscar 2026 viene assegnato il premio per il miglior film, al Vanity Fair Oscar Party 2026 i festeggiamenti sono appena cominciati, con i neovincitori degli Academy Awards che si mescolano ai protagonisti più influenti del mondo della musica, della moda, della politica e non solo. Per la prima volta in assoluto, il celebre after-party di VF si è spostato al Los Angeles County Museum of Art, il LACMA, dove gli ospiti hanno potuto celebrare in una cornice completamente nuova. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dentro il Vanity Fair Oscar Party 2026: tutte le foto della serata

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