Il Vangelo del 17 aprile 2026 invita a portare a Gesù anche il poco che si ha, affinché possa moltiplicarlo. In questa giornata, si riflette sulla Parola del Signore, come proposta da don Luigi Maria Epicoco, nel contesto della seconda settimana di Pasqua. La meditazione si concentra sul gesto di affidarsi con semplicità a Gesù, convinti che anche ciò che appare insignificante può essere arricchito e ampliato attraverso la fede.

Meditiamo il Vangelo di questo venerdì della seconda settimana di Pasqua, 17 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel cuore di questo Vangelo viene fuori una verità essenziale: ciò che sembra non bastare, nelle mani giuste, porta sovrabbondanza. Non si tratta soltanto di un miracolo, ma di fede e capacità di guardare oltre la scarsità apparente. In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 17 aprile 2026: porta a Gesù il tuo poco e Lui lo moltiplicherà all’infinito

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