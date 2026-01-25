Il Vangelo del 25 gennaio 2026 ci invita a riflettere sull’inizio dell’annuncio di Gesù. In questa giornata, meditiamo sulle parole del Signore, affidandoci alla guida di don Luigi Maria Epicoco, per trovare nella Parola di Dio una fonte di ascolto e di ascolto autentico, che possa accompagnarci nel cammino quotidiano con semplicità e sincerità.

Meditiamo il Vangelo del 25 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questa terza domenica del tempo ordinario, il Vangelo odierno ci mostra Gesù che comincia la sua predicazione, incontrando coloro che saranno i suoi primi discepoli. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti!Il popolo che abitava nelle tenebrevide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 25 gennaio 2026: Gesù comincia ad annunciare il Vangelo

Vangelo del 23 gennaio 2026: Gesù sceglie i Dodici ApostoliIl Vangelo del 23 gennaio 2026 ci invita a riflettere sulla scelta di Gesù di chiamare i Dodici Apostoli.

Vangelo del 24 gennaio 2026: Gesù attorniato dalla follaIl Vangelo del 24 gennaio 2026 ci presenta Gesù circondato dalla folla, un’immagine che invita alla riflessione sulla sua presenza tra noi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Vangelo del Giorno - Domenica 25 Gennaio 2026

Campi Flegrei. . IL VANGELO COMMENTATO DEL 24 GENNAIO 2026 facebook