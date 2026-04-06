Vangelo del 6 aprile 2026 | per capire Gesù Cristo bisogna avvicinarsi abbracciare e adorare

Il Vangelo del 6 aprile 2026 invita a un rapporto diretto con Gesù Cristo, sottolineando l'importanza di avvicinarsi, abbracciare e adorare. La riflessione proposta dal sacerdote si concentra sulla comprensione attraverso il confronto personale con la Parola, invitando i fedeli a vivere la fede in modo concreto e intimo. La lettura quotidiana mira a guidare i credenti in un cammino di vicinanza e devozione, partendo dall’esperienza di ogni giorno.

Meditiamo il Vangelo del Lunedì dell’Angelo, 6 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questo passo del Vangelo, le donne, dopo aver visto Nostro Signore Risorto, corrono ad annunciarlo ai fratelli. Nel contempo, i soldati si recano dai capi dei sacerdoti per spiegare che Gesù non era nel sepolcro e questi ultimi li pagano per insabbiare la verità. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Vangelo del 6 aprile 2026: per capire Gesù Cristo bisogna avvicinarsi, abbracciare e adorare Vangelo del 25 gennaio 2026: Gesù comincia ad annunciare il VangeloMeditiamo il Vangelo del 25 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don... Accadde oggi: 3 aprile, la morte in croce di Gesù CristoMatteo, al capitolo 27 e al verso 51 del suo Vangelo, parla di un tremore della terra, di un terremoto. 6 aprile 2026 - Andate ad annunciare... (Mt 28,8 15) - Lunedì dell'Angelo (Ottava di Pasqua) Argomenti più discussi: Lunedì 6 aprile 2026 | padre Iuri Sandrin commenta il Vangelo del giorno; Commento alla Parola di Dio nella Pasqua Risurrezione del Signore /A – 5 aprile 2026; La Parola del Signore – Il Vangelo del giorno – 06/04/2026; Pasqua e Settimana Santa: su Tv2000 le celebrazioni con Papa Leone XIV, ‘The Chosen 5’, film e documentari. La Parola del giorno è tratta dal Vangelo secondo Giovanni. Gv 20,1-9 Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietr facebook La Parola del Signore - Il Vangelo del giorno - 02/04/2026 x.com