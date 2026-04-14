Dopo Trump anche Vance all’attacco | Il Papa si attenga alle questioni morali

Dopo le dichiarazioni di un ex candidato alla presidenza, anche il suo vice ha preso posizione, chiedendo al Papa di concentrarsi sulle questioni morali. L'ex candidato ha pubblicato un post in cui ha ribadito le sue opinioni senza scusarsi, mentre il suo vice ha espresso un sostegno aperto. La vicenda si inserisce in un clima di polemiche pubbliche tra esponenti politici e il leader religioso.

Attacca senza scrupoli con un delirante post, non si scusa, anzi insiste. Ed oggi viene anche appoggiato dal suo vice Vance.Donald Trumpda giorni a ruota libera, frustrato per un conflitto che gli sta sfuggendo di mano e non riesce a risolvere, mettendo anche a rischio le ormai prossime elezioni di Midterm,prende di miraPapa Leone XIV. E all’alba di un nuovo giorno,JD Vance, arrivato alla fede in età adulta e sempre mostratosi estremamente devoto, ne intensifica il delirio. Il numero due della Casa Bianca ha affermato senza troppi giri di parole che il Vaticano dovrebbe “attenersi alle questioni morali“. Vance esprime così le sue valutazioni dopo il durissimo e ingiustificabile attacco del presidente a stelle e strisce all’indirizzo del Santo Padre, in merito alla questione iraniana.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dopo Trump anche Vance all’attacco: “Il Papa si attenga alle questioni morali” Dopo Trump anche Vance attacca il Papa: “Il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali” | VIDEODopo l’attacco senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, il vicepresidente Usa JD Vance rincara la dose. Iran, Pakistan propone secondo round colloqui con gli Usa. Vance: “Il Papa si attenga a questioni morali” – la direttaIl Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del cessate... Il vicepresidente Usa rincara la dose dopo le dichiarazioni di Trump. VIDEO - facebook.com facebook La CEB sostiene Papa Leone XIV dopo le critiche di Trump e definisce nuovi incarichi e appuntamenti regionali x.com