Albo d’oro Parigi-Roubaix dopo il 2026 | van Aert in estasi totale sfuma il poker di van der Poel Pogacar ko

Nel 2026, la Parigi-Roubaix si è conclusa con Wout van Aert che si è aggiudicato la vittoria, regalando spettacolo e emozioni agli spettatori. La corsa ha visto un susseguirsi di sorprese, tra cui il mancato poker di van der Poel e la sconfitta di Pogacar. L’edizione è rimasta impressa per le sue numerose evoluzioni e per un percorso che ha messo alla prova i corridori in modo intenso.

Wout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026, caratterizzata da una serie sconfinata di colpi di scena e rivelatasi appassionante più che mai. Il belga ha trionfato all’Inferno del Nord per la prima volta in carriera, battendo in volata al Velodromo lo sloveno Tadej Pogacar, che non riesce così a coronare il sogno di imporsi nell’unica Classica Monumento che manca al suo palmares e di tenere viva la possibilità di vincere tutte e cinque le classiche nella stessa stagione. Pogacar è stato bravo a rientrare prima della Foresta di Arenberg dopo aver forato a 120 km dal traguardo e recuperando una trentina di secondi. Arenberg è stata letale...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Albo d’oro Parigi-Roubaix dopo il 2026: van Aert in estasi totale, sfuma il poker di van der Poel. Pogacar ko LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: rientrato Pogacar, foratura di Van der Poel! Forcing di Van Aert nella Foresta di ArenbergCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Intanto Ganna si trova in un gruppetto segnalato a 25 secondi da quello di testa. Parigi-Roubaix 2026, Van Der Poel sogna il poker: "Seguirò l'istinto"Roma, 11 aprile 2026 - Se c'è una Classica che vede Mathieu Van Der Poel godere dei favori del pronostico nell'eterno testa a testa con Tadej...