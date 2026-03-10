Nel 2024 l’Italia ha inviato oltre 550 segnalazioni all’Olaf riguardanti frodi e irregolarità sui fondi europei, per un valore complessivo di 67,5 milioni di euro. Le denunce riguardano diverse aree di gestione dei fondi comunitari e coinvolgono enti pubblici e privati. Le autorità italiane hanno agito segnalando le anomalie riscontrate durante le verifiche.

L’Italia ha segnalato centinaia di casi di irregolarità e frodi legate ai fondi europei nel corso del 2024. I dati emergono dalla Relazione annuale del Colaf, il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea, presentata il 5 marzo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Secondo il documento, nel corso dell’anno sono state trasmesse all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) 554 segnalazioni provenienti dall’Italia, per un valore complessivo di 67,5 milioni di euro. Le comunicazioni riguardano sia irregolarità amministrative sia casi di frode accertata relativi all’utilizzo di fondi dell’Unione europea. Irregolarità e frodi: i numeri segnalati dall’Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Frodi sui fondi Ue, dall’Italia oltre 550 segnalazioni all’Olaf per 67,5 milioni di euro

