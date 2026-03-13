Telestense si spegne per sempre | oltre 3 milioni di euro di debiti E' liquidazione giudiziale

Telestense chiude definitivamente dopo aver accumulato oltre 3 milioni di euro di debiti. La decisione è arrivata venerdì 13, con il giudice del tribunale di Ferrara che ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società Rei, proprietaria dell’emittente. La società è controllata da Flavio Bighinati. La liquidazione comporta la cessazione delle attività della storica emittente televisiva.

Addio all'emittente televisiva locale. Ricorso di 4 ex dipendenti: ora la partita si gioca in tribunale Telestense si spegne. Questa volta per sempre. E’ di venerdì 13, scherzo del destino, la decisione del giudice del tribunale di Ferrara di aprire la liquidazione giudiziale nei confronti della società Rei – che fa capo a Flavio Bighinati -, proprietaria proprio della storica emittente televisiva locale. Qualcosa come 40 anni di storia dell’informazione e dell’intrattenimento, dunque, finiscono così. Ma non per caso. La sentenza, infatti, parte dai ricorsi di due ex giornalisti, un tecnico e un’amministrativa, tutti ex dipendenti della televisione con sede in via Virginia Woolf. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Manz Italy a Sasso Marconi: si apre la liquidazione giudiziale, paura per i 25 lavoratoriSasso Marconi (Bologna), 14 gennaio 2026 – Si apre la liquidazione giudiziale per Manz Italy. L'attacco: «Chi oggi governa lo fa anche pagando oltre 10 milioni di euro di debiti ereditati»Dura presa di posizione del sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, alla luce di alcune affermazioni pervenute nelle ultime ore dalle minoranze sul...