Valle dell' Irno a lutto | Giuseppe non ce l' ha fatta il cordoglio del Coordinamento di Libera a Salerno

La Valle dell'Irno piange la scomparsa di Giuseppe Fierro Ferrara, morto all'età di 37 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Figlio di un ex comandante della Stazione dei Carabinieri di Montoro Inferiore, Giuseppe era conosciuto nella zona. La notizia ha suscitato cordoglio tra i familiari, gli amici e le associazioni locali, tra cui il Coordinamento di Libera a Salerno.

Valle dell'Irno a lutto: è spirato prematuramente Giuseppe Fierro Ferrara di 37 anni. Dopo aver combattuto contro un brutto male, non ce l'ha fatta, purtroppo, il giovane, figlio del Maresciallo Antonio Fierro Ferrara che per anni ha guidato la Stazione dei Carabinieri di Montoro Inferiore e poi.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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