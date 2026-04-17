I Vallanzaska hanno pubblicato il singolo intitolato ‘L’Ultima’, segnando l’inizio delle celebrazioni per i 35 anni di attività. Il brano anticipa l’uscita di un nuovo EP, prevista dopo l’estate. Questa release si inserisce nel calendario di eventi che accompagnano il traguardo importante della band. La pubblicazione del singolo rappresenta un passo nel percorso musicale iniziato oltre tre decenni fa.

I Vallanzaska iniziano i festeggiamenti del 35esimo anno di attività con la pubblicazione del singolo ‘L’Ultima’, che anticipa l’uscita (prevista dopo l’estate) di un nuovo EP. La band milanese, inoltre, partirà per un tour dedicato a questa sua lunga storia e le prime date sono previste per sabato 25 aprile al Salice di Legnano (MI) nel pomeriggio e, in serata, a Partigian* In Ogni Quartiere a Milano (manifestazione a cui il gruppo partecipa dal 2009 e che, quest’anno, si svolgerà al Parco Alessandrini). In occasione di queste date i Vallanzaska suoneranno anche il nuovo singolo, ‘L’ultima’, di cui raccontano l’origine così: “Quando si finisce un concerto rimane sempre in testa la canzone che si è sentita per ultima, viene canticchiata fino a quando non si va a dormire, e a volte è proprio quella che non ci farà prendere sonno.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vallanzaska, il nuovo singolo ‘L’Ultima’ celebra i 35 anni di carriera

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