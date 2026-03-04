A Fiesole, il cantante Paolo Vallesi ha tenuto un concerto-spettacolo per celebrare i 35 anni di carriera, ripercorrendo le tappe più importanti dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo nel 1991 fino ad oggi. L’evento è stato intimo e sincero, con il musicista che ha rivissuto momenti significativi del suo percorso musicale davanti a un pubblico presente.

Firenze, 4 marzo 2026 – Un concerto-spettacolo, intimo e sincero per ripercorrere le tappe più significative di una carriera che, dalla prima partecipazione al Festival di Sanremo, nel 1991, arriva fino ai giorni nostri. Paolo Vallesi riparte dalla sua Firenze. Dopo un periodo di silenzio, venerdì 20 marzo sarà al Teatro di Fiesole per il debutto dello spettacolo “Da Le persone inutili a oggi - 35 anni di musica e parole”. In “ 35 anni di musica e parole”, Vallesi propone i suoi brani più amati e alcuni pezzi di cantautori che lo hanno ispirato, riletti in una nuova e suggestiva veste acustica. Un viaggio fatto di musica, aneddoti e ricordi: dal percorso di cantautore alle sue esperienze televisive, da “Ora o mai più” insieme alla sua indimenticabile “coach” Ornella Vanoni fino alla più recente “Isola dei Famosi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, Paolo Vallesi celebra 35 anni di carriera con un concerto spettacolo

