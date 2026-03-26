L’assemblea di presidenza di Confesercenti Riccione ha deciso di confermare Fabrizio Vagnini come presidente per il prossimo mandato. La decisione è stata comunicata durante l’incontro odierno. Vagnini continuerà a ricoprire il ruolo di guida dell’associazione, che rappresenta le attività del commercio e del turismo nella zona. La nomina è stata approvata all’unanimità dai membri presenti.

"Ci attende una stagione di sfide complesse e, proprio per questo, è importante rafforzare il ruolo delle associazioni di categoria" L’assemblea di presidenza di Confesercenti Riccione di oggi ha sancito la rielezione di Fabrizio Vagnini alla guida dell’associazione per il prossimo mandato. L’incontro è stato anche un importante momento di confronto tra operatori e amministrazione sullo stato di salute del tessuto economico cittadino. All’appuntamento ha preso parte anche la Sindaca di Riccione, Daniela Angelini, a testimonianza di un dialogo aperto e costante tra il mondo delle imprese e l’amministrazione comunale. L’Assemblea è stata l’occasione per affrontare i nodi critici che stringono il tessuto economico della città, su tutti il momento di difficoltà del commercio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Fabrizio Vagnini confermato alla presidenza di Confesercenti Riccione

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