Carburante razionato e voli a rischio? Cosa succede i piani di emergenza e come evitare la beffa delle vacanze estive

La guerra in Medio Oriente prosegue e le rotte del petrolio sono chiuse, determinando una diminuzione delle scorte di carburante negli aeroporti italiani. La scarsità di carburante e le possibili interruzioni dei voli mettono in allarme i viaggiatori, mentre le autorità stanno attuando piani di emergenza per gestire la situazione. La sicurezza delle prossime vacanze estive è diventata una preoccupazione concreta per chi ha in programma di partire.

La guerra in Medio Oriente che continua, le rotte del petrolio chiuse, il carburante che scarseggia anche negli aeroporti, l'incertezza che piomba sulla prossima estate. È lo scenario che si è imposto nelle ultime giornate, dopo che in alcuni scali italiani sono state adottate misure di contenimento per mancanza di carburante. Ultimo caso, in ordine di tempo, Brindisi. Nei giorni precedenti l'operatore Air Bp Italia, che fa parte del colosso britannico dei carburanti, aveva annunciato una distribuzione contingentata per i voli sugli aeroporti di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna. L'Enac (Ente nazionale per... 🔗 Leggi su Today.it Carburante razionato e voli a rischio? Cosa succede negli aeroporti, i piani di emergenza e come "salvare" le vacanze estiveLa guerra in Medio Oriente che continua, le rotte del petrolio chiuse, il carburante che scarseggia anche negli aeroporti, l'incertezza che piomba... Crisi carburante voli: l’UE studia i piani per evitare il bloccoQuattro scali aeroportuali in Italia hanno registrato i primi tagli all’approvvigionamento di carburante, accendendo l’attenzione sulla tenuta dei... Temi più discussi: Rischio razionamento carburanti: il cerchio nero sul 9 aprile, cosa potrebbe succedere; Prime restrizioni al carburante per gli aerei. Voli a rischio; Razionamento carburanti in quattro aeroporti italiani, voli a rischio fino all’estate; Crisi in Medio Oriente, scatta il razionamento del carburante a Milano Linate: voli a rischio. Carburante razionato negli aeroporti di Brindisi, Reggio Calabria e PescaraRyanair e Lufthansa hanno già avvisato sulle conseguenze in caso di conflitto e di blocco del petrolio trasportato nel Golfo Persico ... blitzquotidiano.it Carburante aereo razionato in 4 aeroporti italiani: cosa sta succedendo e cosa rischiamo se finisce il jet fuelLa crisi dello Stretto di Hormuz è arrivata in pista: prezzi raddoppiati, scorte a un mese, contingentamenti già in corso ... lasicilia.it - Carburante razionato anche in Veneto - La situazione riguarda anche gli aeroporti di Venezia e Treviso. #crisi #caroenergia #veneto - facebook.com facebook Rischio razionamento di carburante, a Linate è pronto il piano B per l’estate milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com