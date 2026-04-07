Carburante razionato e voli a rischio? Cosa succede negli aeroporti i piani di emergenza e come salvare le vacanze estive

La guerra in Medio Oriente prosegue, causando la chiusura di alcune rotte del petrolio e una diminuzione delle scorte di carburante negli aeroporti. Questa situazione ha portato all’introduzione di misure di razionamento e a possibili ritardi o cancellazioni di voli. Le autorità aeroportuali stanno attuando piani di emergenza per gestire la situazione e garantire, almeno in parte, la continuità dei servizi. La prospettiva di un’estate con voli a rischio sta creando preoccupazione tra viaggiatori e operatori del settore.

La guerra in Medio Oriente che continua, le rotte del petrolio chiuse, il carburante che scarseggia anche negli aeroporti, l'incertezza che piomba sulla prossima estate. È lo scenario che si è imposto nelle ultime giornate, dopo che in alcuni scali italiani sono state adottate misure di contenimento per mancanza di carburante. Ultimo caso, in ordine di tempo, Brindisi. Nei giorni precedenti l'operatore Air Bp Italia, che fa parte del colosso britannico dei carburanti, aveva annunciato una distribuzione contingentata per i voli sugli aeroporti di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna. L'Enac (Ente nazionale per... 🔗 Leggi su Today.it Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in 4 aeroporti italiani: «Rifornirsi altrove»In quattro aeroporti italiani viene segnalata una «disponibilità ridotta» o «limitata» di carburante per gli aerei almeno fino alla tarda serata del... Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in quattro aeroporti italiani: «Rifornirsi altrove»In quattro aeroporti italiani viene segnalata una «disponibilità ridotta» o «limitata» di carburante per gli aerei almeno fino alla tarda serata del... Temi più discussi: Rischio razionamento carburanti: il cerchio nero sul 9 aprile, cosa potrebbe succedere; Prime restrizioni al carburante per gli aerei. Voli a rischio; Crisi in Medio Oriente, scatta il razionamento del carburante a Milano Linate: voli a rischio; Razionamento carburanti in quattro aeroporti italiani, voli a rischio fino all’estate. Carburante razionato negli aeroporti di Brindisi, Reggio Calabria e PescaraRyanair e Lufthansa hanno già avvisato sulle conseguenze in caso di conflitto e di blocco del petrolio trasportato nel Golfo Persico ... blitzquotidiano.it Carburante aereo razionato in 4 aeroporti italiani: cosa sta succedendo e cosa rischiamo se finisce il jet fuelLa crisi dello Stretto di Hormuz è arrivata in pista: prezzi raddoppiati, scorte a un mese, contingentamenti già in corso ... lasicilia.it - Carburante razionato anche in Veneto - La situazione riguarda anche gli aeroporti di Venezia e Treviso. #crisi #caroenergia #veneto - facebook.com facebook Restrizioni di carburante in diversi aeroporti italiani: tetti ai rifornimenti e priorità ai voli essenziali. Nessuna emergenza, dicono. Ma il sistema mostra crepe. E i costi, come sempre, ricadono sui passeggeri. #italia #Energía x.com