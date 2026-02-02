Alla libreria Fumettosmania va in scena lo spettacolo ' Pulcinella e i comici erranti'
Domenica sera, alla libreria Fumettosmania, va in scena “Pulcinella e i comici erranti”. L’appuntamento, dedicato alle famiglie, inizia alle 18.30 nella Sala Locus Mirabilis. Lo spettacolo di Commedia dell’Arte porta il pubblico in un viaggio tra humor e tradizione, con Pulcinella protagonista di una rappresentazione divertente e coinvolgente.
Nuovo appuntamento del Teatro del Pollaio dedicato alle famiglie. Domenica 8 febbraio alle 18.30 presso la Sala Locus Mirabilis della libreria Fumettosmania va in scena ‘Pulcinella e i comici erranti – spettacolo di Commedia dell’Arte’, un viaggio affascinante e divertente che conduce il pubblico dai ciarlatani delle piazze fino agli sfavillanti teatri barocchi. Attraverso maschere artigianali, costumi, oggetti scenici e tanta improvvisazione, lo spettacolo accompagna il pubblico alla scoperta della Commedia dell’Arte, una delle forme teatrali più vivaci e amate della tradizione italiana. Sul palco si alternano personaggi iconici come Pulcinella, Smeraldina e molti altri, dando vita a un vortice di lazzi, frizzi e invenzioni comiche create anche grazie al coinvolgimento diretto degli spettatori.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su Fumettosmania Spettacolo
Alla libreria Fumettosmania va in scena ‘Vlad III di Valacchia’ del Teatro del Pollaio
Alla libreria Fumettosmania si tiene la presentazione di ‘Vlad III di Valacchia’ del Teatro del Pollaio.
Il teatro dialettale arriva anche alla Fiera del formaggio di Fossa, in scena lo spettacolo "Mo va in miniera, va là"
Ultime notizie su Fumettosmania Spettacolo
Argomenti discussi: Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 gennaio - FoggiaToday; 8 febbraio – Un gradito ritorno per il teatro famiglie a Foggia: Pulcinella e la Commedia dell’Arte incantano grandi e piccoli; Foggia, Pulcinella torna a teatro: la Commedia dell’Arte per tutta la famiglia; Ombre-Racconti tra mito e realtà, Diurno e Giampaolo offrono al pubblico la storia immortale di Vlad III di Valacchia, il principe assetato di sangue.
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.