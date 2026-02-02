Alla libreria Fumettosmania va in scena lo spettacolo ' Pulcinella e i comici erranti'

Domenica sera, alla libreria Fumettosmania, va in scena “Pulcinella e i comici erranti”. L’appuntamento, dedicato alle famiglie, inizia alle 18.30 nella Sala Locus Mirabilis. Lo spettacolo di Commedia dell’Arte porta il pubblico in un viaggio tra humor e tradizione, con Pulcinella protagonista di una rappresentazione divertente e coinvolgente.

Nuovo appuntamento del Teatro del Pollaio dedicato alle famiglie. Domenica 8 febbraio alle 18.30 presso la Sala Locus Mirabilis della libreria Fumettosmania va in scena ‘Pulcinella e i comici erranti – spettacolo di Commedia dell’Arte’, un viaggio affascinante e divertente che conduce il pubblico dai ciarlatani delle piazze fino agli sfavillanti teatri barocchi. Attraverso maschere artigianali, costumi, oggetti scenici e tanta improvvisazione, lo spettacolo accompagna il pubblico alla scoperta della Commedia dell’Arte, una delle forme teatrali più vivaci e amate della tradizione italiana. Sul palco si alternano personaggi iconici come Pulcinella, Smeraldina e molti altri, dando vita a un vortice di lazzi, frizzi e invenzioni comiche create anche grazie al coinvolgimento diretto degli spettatori.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Fumettosmania Spettacolo

Alla libreria Fumettosmania si tiene la presentazione di ‘Vlad III di Valacchia’ del Teatro del Pollaio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fumettosmania Spettacolo

Argomenti discussi: Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 gennaio - FoggiaToday; 8 febbraio – Un gradito ritorno per il teatro famiglie a Foggia: Pulcinella e la Commedia dell’Arte incantano grandi e piccoli; Foggia, Pulcinella torna a teatro: la Commedia dell’Arte per tutta la famiglia; Ombre-Racconti tra mito e realtà, Diurno e Giampaolo offrono al pubblico la storia immortale di Vlad III di Valacchia, il principe assetato di sangue.