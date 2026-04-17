Va ai colloqui in carcere e porta droga | preso dalla Penitenziaria

Un uomo è stato arrestato questa mattina all’interno di una casa circondariale durante i colloqui con i familiari. Durante il controllo, gli agenti della polizia penitenziaria hanno trovato droga nascosta in un pacchetto consegnato al detenuto. L’individuo è stato immediatamente fermato e portato in questura per ulteriori verifiche. L’episodio si è verificato in un momento di visita, generando preoccupazione tra le forze dell’ordine presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora un grave episodio di violenza si sarebbe verificato questa mattina presso la Casa Circondariale di Avellino, durante lo svolgimento dei colloqui familiari. Secondo le prime ricostruzioni, durante un colloquio tra un detenuto e un familiare, quest’ultimo avrebbe tentato di introdurre all’interno dell’istituto una cospicua quantità di sostanza stupefacente, abilmente occultata sulla propria persona. L’agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso il reparto colloqui, accortosi del tentativo, è intervenuto prontamente per bloccare l’introduzione della sostanza illecita. Nel momento in cui la sostanza è stata rinvenuta, sia il familiare sia il detenuto si sarebbero scagliati contro l’agente, colpendolo violentemente con pugni e causandogli lesioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Va ai colloqui in carcere e porta droga: preso dalla Penitenziaria Notizie correlate Tenta di portare droga in carcere: fermato dalla PenitenziariaTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Penitenziaria ha sventato un tentativo di introduzione di sostanza stupefacente all’interno della Casa... Porta la droga in carcere nascosta nei tappi degli evidenziatori: arrestato assistente capo della penitenziariaUn assistente capo della polizia penitenziaria, in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere, è finito agli arresti domiciliari per aver... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Avvocato arrestato mentre consegnava panetti di fumo ai detenuti in carcere, blitz in sala colloqui; Avvocato arrestato nella sala colloqui del carcere delle Vallette a Torino mentre cede droga a detenuti; Ai domiciliari l'avvocato che ha portato fumo ai detenuti in carcere; Avvocato arrestato in carcere: passava droga ai suoi assistiti durante i colloqui. Sorpreso a cedere una grande quantità di droga ai detenuti suoi assistiti, avvocato arrestato nella sala colloqui del carcere delle Vallette a TorinoOra si trova ai domiciliari. L'Osapp: Servono l'esercito a presidio delle aree esterne e l'invio di almeno 50 agenti aggiuntivi ... torinotoday.it Ai colloqui in carcere con 100 grammi di hashish, arrestataNel primo pomeriggio di ieri, nella Casa Circondariale di Ariano Irpino, durante un controllo sui familiari autorizzati ai colloqui con i congiunti detenuti, il cane antidroga Spike del Nucleo ... ansa.it Caso Cardamone: l’Avv. Giuseppe Lipera assume la difesa dell’ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere di Catania Bicocca Facendo seguito al comunicato stampa della Procura della Repubblica di Catania e riportata dalle principali testate giornalis - facebook.com facebook